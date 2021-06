Mondkapjesplicht mogelijk versoepeld bij meer dan 1,5 meter afstand

Wel in supermarkt of trein

Het mondkapje is nog wel verplicht in situaties waarin de 1,5 meter afstand niet kan worden gehandhaafd zoal bijvoorbeeld in de supermarkt of in de trein. Ook wordt het thuiswerkadvies vanaf volgende week zaterdag versoepeld. Ook daar blijft de 1,5 meter regel wel gelden dus als er op het werk niet aan kan worden voldaan moeten werknemers thuis blijven werken.

Vrijdag persconferentie

Vrijdag zal het kabinet een persconferentie houden over de versoepelingen. Eerder werd al bekend dat de voor 30 juni aangekondigde versoepelingen 4 dagen naar voren worden gehaald namelijk zaterdag 26 juni. Het gaat dan bijvoorbeeld om de verhoging van 4 naar maximaal 8 personen voor het thuisbezoek. Ook gaan er zaterdag 26 juni versoepelingen in voor de horeca en voor de evenementenbranche.