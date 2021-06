KNMI: maandagmiddag kans op hagel, onweer en windstoten

'Vanmiddag strekken stevige regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land. Met name in het oosten en noordoosten is daarbij kans op hagel en windstoten. Vanavond verlaten de laatste buien het noorden', aldus het KNMI.