EOD verwijdert explosief bij voormalige Poolse supermarkt Beverwijk

De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EOD) heeft zaterdag een explosief verwijderd uit een voormalige Poolse supermarkt aan de Breestraat in Beverwijk. Dit meldt de politie zaterdagmiddag.

Voorheen Poolse supermarkt

Zaterdagochtend werd het explosief rond 09.30 uur opgemerkt door een voorbijganger. Er was van het pand, waar voorheen een Poolse supermarkt was gevestigd, een ruit vernield en vervolgens werd het explosief in de het pand geplaatst.

EOD

'Na onderzoek werd de EOD ingeschakeld die het explosief vervolgens heeft weggehaald en op een veilige plek tot ontploffing heeft gebracht', aldus de politie.

Mensen die vanwege de vondst uit voorzorg tijdelijk uit omliggende woningen en winkels werden gehaald mogen weer terug. De politie is een onderzoek gestart om de dader te achterhalen.