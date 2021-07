Rouwadvertentie kinderen Peter R. de Vries: 'Pap, het komt goed!'

Vader van Kelly & Royce, misdaadverslaggever, liefhebbende man en opa. De meest fantastische vader die een mens kan wensen. 'Hij gaf ons een belangrijke leefregel mee', schrijven zijn kinderen en ex-vrouw:

"Blijf wie je bent....

Houd als het nodig is je rug recht, kom op voor zwakkeren en minderheden, zeg eerlijk wat je vindt en luister naar je rechtvaardigheidsgevoel. En breng dat weer over naar je kinderen. Dan komt het allemaal goed. " 'Pap, het komt goed!'

Tatoeage

Ook staat de levensspreuk van Peter bovenaan de rouwadvertentie: 'On bended knee is no way to be free'. Hij had deze spreuk op zijn rechterkuit laten tatoeëren.