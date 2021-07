Voor het eerst fossa's geboren in Nederland

In ZooParc heeft een bijzondere geboorte plaatsgevonden. Voor het eerst zijn er in een Nederlandse dierentuin fossa's geboren. De twee jonkies kwamen eind mei ter wereld in de dierentuin in Overloon en zijn de enige fossa’s die tot op heden in 2021 in een dierentuin zijn geboren.

De fossa's, een mannetje en een vrouwtje, werden achter de schermen geboren. “Ze verbleven de afgelopen periode in hun nestje, waar we ze niet wilden storen. Inmiddels zijn ze groot genoeg om het buitenverblijf te ontdekken. Dat doen ze samen met moeder Mandaka. Zij zorgt erg goed voor haar kroost en dat is prachtig om te zien", zegt hoofd dierverzorging Steven van den Heuvel.

Moeder Mandaka verblijft al een tijdje in ZooParc Overloon. Van den Heuvel: "De vader heet Manakara en is pas sinds november 2020 inwoner van ZooParc. Tijdens de paartijd hebben we ze bij elkaar gebracht en met succes, zo blijkt.”

Boskap en stroperij

De populatie van de fossa, die in het wild voorkomt op Madagaskar, neemt af. Deze diersoort wordt bestempeld als 'kwetsbaar’ op de Rode Lijst van IUCN. Dit komt doordat zijn leefgebied steeds kleiner wordt door boskap. Daarnaast is ook stroperij een factor: het vlees van de fossa wordt lokaal als delicatesse beschouwd. Ook boeren jagen op deze dieren, om zo hun pluimvee te beschermen.

Omdat de populatie van de fossa afneemt, is er een managementprogramma, ook wel bekend als fokprogramma, opgezet voor dit roofdier. Het doel van dit programma is het zorgen voor gezonde populaties in dierenparken van in het wild bedreigde diersoorten. “De geboorte van deze twee kleintjes is dan ook heel erg belangrijk, ook omdat er niet vaak fossa's worden geboren in dierentuinen", geeft Van den Heuvel aan.