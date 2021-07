De buitenzijde van je huis opknappen met deze 4 tips!

Uiteraard doe je het opknappen van de buitenzijde van je huis niet alleen voor een ander, maar bovenal voor jezelf. Goed onderhoud is preventief en voorkomt dus mogelijke schade. Een verzorgde buitenzijde verhoogt tevens de waarde van je woning. Ideaal als je besluit hem te gaan verkopen in deze tijd! Maar hoe knap je de buitenzijde eigenlijk op? Gebruik daarvoor onderstaande 4 tips!

1. Reinig de gevel

We benoemden hem net al even; een gereinigde gevel is heel belangrijk. In de loop der jaren wordt een gevel vies en vuil. Dat kan komen door groene aanslag, zoals mos en algen. Het verwijderen van groene, witte, grijze of zwarte aanslag is van belang. Op den duur kan het zorgen voor vochtplekken of scheuren in de gevel. Bij oudere, monumentale panden, zoals je in de binnenstad van Amersfoort veel ziet, verkleurt de gevel in de loop van de tijd. Ontzettend zonde als je daar niets aan laat doen. Gevelreiniging Amersfoort is dus van groot belang. Een bedrijf als Prova Reiniging kan je daarbij helpen.

2. Schilder de kozijnen

Ben je een echte doe-het-zelver? Dan vind je het schilderen van de kozijnen vast geen vervelende taak. Je kunt het ook uitbesteden. Maar waarom? Omdat net geschilderde kozijnen een groot effect hebben op de uitstraling van je woning. De woning ziet er ineens als nieuw uit! En dat niet alleen, soms is het gewoon hoognodig om de kozijnen te schilderen. Bijvoorbeeld als het hout rot of als de verf op de kozijnen gaat bladderen.

3. Vergeet de entree niet

Kleine moeite, maar een groot resultaat. Dat zie je als je wat aandacht besteed aan de entree. Het hoeft echt niet veel te zijn, maar het plaatsen van een brievenbus, mat, deurbel en naambordje staat wel zo netjes. En vooral dat laatste is ook nog ontzettend handig, Zo weten bezoekers zeker dat ze voor de juiste deur staan!

4. Knap de voortuin op

Sommigen hebben de luxe van een voortuin, anderen niet. Heb je alleen een trottoir? Haal dan regelmatig het onkruid weg en spuit hem eens af met de hogedrukspuit. Heb je wel een voortuin? Zorg dan dat je er wat groen in verwerkt. Alleen grind of tegels zijn nogal saai en geven de buitenzijde van je woning minder uitstraling.