ANWB : Zwarte Zaterdag in Frankrijk, veel files

Begin vakantie Parijzenaren

In Frankrijk maakt de verkeerspolitie zich op voor Zwarte Zaterdag, de drukste dag van het jaar. Voor veel Parijzenaars begint de vakantie en reizen zij massaal naar het zuiden. Ook in Spanje, Italië en Zuid-Duitsland gaan vakantiegangers op weg. Vanwege de pandemie blijven veel mensen binnen Europa. De ANWB waarschuwt opnieuw voor topdrukte. 'Wie zaterdag de grootste drukte wil vermijden kan het beste na 10.00 uur vanuit Nederland vertrekken, aldus het advies van de ANWB.

Route du Soleil

In Frankrijk staan er zaterdag al vroeg files op de wegen vanuit Parijs en op de A6/A7, de Route du Soleil. Niet veel later loopt het verkeer ook vast bij de knelpunten op de A10 richting Bordeaux en op de A9, de route naar Spanje. De ANWB verwacht in de loop van de ochtend tussen Orange en Narbonne files met kans op urenlange vertraging.

Duitsland

In Duitsland begint dit weekend de vakantie in het zuiden in de deelstaten Beieren en Baden Württemberg. De Duitse zusterclub ADAC verwacht heel veel verkeer richting Italië en Kroatië. Daarbij leveren de meer dan achthonderd wegwerkzaamheden extra hinder op. Vrijdagmiddag ontstaan de eerste files, zaterdag overdag hebben vakantiegangers de grootste kans op oponthoud. Knelpunten zijn de A5/A8 rond Karlsruhe, de A3 Passau-Suben (Oostenrijk) en de A8 Stuttgart-München-Salzburg. In het noorden is het aansluiten in de file op de A1/A7 bij Bremen en Hamburg.

Oostenrijk

In Oostenrijk zijn het de A10/A11 Salzburg-Villach-Slovenië en de Fernpasroute (B179) in Tirol waar vakantiegangers veel vertraging oplopen. Voor de Sloveense grens loopt de wachttijd bij de Karawankentunnel op tot meer dan anderhalf uur. Op de A4 Wenen-Budapest wordt het bijzonder druk door de bezoekers aan de Grote Prijs van de Formule 1 in Budapest.

Zwitserland

In Zwitserland wordt het traditioneel aansluiten voor de Gotthardtunnel in de A2. De file lost in de nacht van vrijdag op zaterdag waarschijnlijk niet eens op. Zaterdag kan de wachttijd in beide richtingen tot ruim twee uur oplopen.

Italië

Ook in Italië begint het vakantieseizoen dit weekend. De grootste drukte is op de A14 tussen Bologna en Rimini met meer dan een uur tijdverlies. Ook erg druk wordt het op de A22 Brennero-Verona, de wegen rond de Noord-Italiaanse meren en richting de Middellandse Zee en de Adriatische kust.