Politie stuit op grootste productielocatie crystal meth ooit in Nederland

De politie is in de nacht van donderdag op vrijdag in Limburg op een grote productielocatie van synthetische drugs gestuit. 'Volgens de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) zou het hier gaan om de grootste en meest professionele productielocatie van crystal meth ooit in Nederland aangetroffen', zo meldt de politie vrijdagmiddag.

Informatie uit versleutelde berichten

De politie kwam de locatie aan de Hoogbosweg in Nederweert op het spoor door zicht te krijgen op informatie uit versleutelde chatberichten. Toen de politie poolshoogte ging nemen, werd het omvangrijke lab in een tweetal met elkaar in verbinding staande loodsen ontdekt. In een bijbehorende woning was een persoon aanwezig. Het betreft een man met de Poolse nationaliteit van 62 jaar. Deze man is aangehouden. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Productielocatie

Afgelopen nacht is gestart met onderzoek in de productielocatie waarbij veiligheid voorop staat. Zo vindt bemonstering van de aanwezige spullen plaats, wordt geïnventariseerd wat er precies aanwezig is, zowel aan grondstoffen als eindproducten en de middelen om crystal meth te maken. De woning met loodsen liggen in het buitengebied. Er is dan ook geen gevaar voor omwonenden geweest.

Ontmanteling

'LFO is gestart met de ontmanteling van de productielocatie. Gelet op omvang en grootte zal dit nog zeker tot en met aanstaande zondag duren', aldus de politie.

Update 16.30 uur: Handelswaarde crystal meth loopt in de miljoenen

Met het produceren van grote hoeveelheden crystal meth in een tweetal loodsen aan de Hoogbosweg in Nederweert zijn miljoenen euro’s gemoeid.

Handelswaarde

Volgens de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) kon in deze grote en professioneel opgezette productielocatie meer dan 100 kilo per dag van deze zeer verslavende drug gemaakt worden. Dit komt neer op een handelswaarde van 1 miljoen euro per dag. Bij verkoop hiervan zou de uiteindelijke straatwaarde daar een veelvoud van zijn. In de loodsen zijn partijen grondstoffen gevonden en apparatuur om de crystal meth te maken.

Onderzoek

Het onderzoek naar de achtergronden van het drugslab, wie er achter zit en wie er nog meer bij betrokken zijn, is nog in volle gang. De politie heeft een verdachte, een 62-jarige man van Poolse afkomst, aangehouden. Deze zit nog in hechtenis. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het ontmantelen van de productielocatie door LFO zal zeker nog tot en met zondag duren.