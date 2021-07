Op auto geschoten, politie arresteert verdachte

'De 59-jarige verdachte uit Eindhoven zou mogelijk in Sprundel op een personenauto geschoten hebben. De inzittende, een 50-jarige man uit Sint Willibrord raakte niet gewond', aldus de politie.

Relatiesfeer

De aanleiding voor het schietincident ligt volgens de politie mogelijk in de relatiesfeer. Agenten arresteerden kort na het incident de verdachte in de Kaaistraat in Sint Willibrord. Hij zit vast voor verhoor. Het vuurwapen is in beslag genomen.