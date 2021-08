Update: Slachtoffer (35) schietincident bedrijfspand Stekkenbergweg overleden

Maandag is de 35-jarige man, die afgelopen weekend in de nacht in een bedrijfspand aan de Stekkenbergweg in Amsterdam Zuidoost werd neergeschoten, in het ziekenhuis aan zijn verwondingen bezweken en komen te overlijden. 'De recherche doet een dringend beroep op de schutter om zichzelf te melden', zo meldt de politie maandagmiddag.

Feest in bedrijfspand

In de vroege ochtenduren van zondag 1 augustus 2021 werd het 35-jarige slachtoffer uit Amsterdam neergeschoten. 'Hij werd met spoed en in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis waar hij vandaag is overleden', aldus de politie.

Verdachte bekend bij recherche

De recherche heeft inmiddels zeer sterke aanwijzingen over de identiteit van de man die ervan wordt verdacht de schoten te hebben gelost. De politie doet dan ook een beroep op hem om zichzelf te komen melden.

Getuigenoproep

De recherche is een uitgebreid onderzoek gestart en is dringend op zoek naar beeldmateriaal en getuigen. In het pand aan de Stekkenbergweg was op het moment dat er werd geschoten, in de nacht van zaterdag op zondag even voor 06.00 uur, een feest bezig. Om die reden doet de politie een dringend beroep aan getuigen met wie nog niet is gesproken om zich te melden. Dat geldt ook voor mensen die beeldmateriaal hebben van zowel voorafgaand, tijdens als na het moment waarop is geschoten.