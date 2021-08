Belgische verdachte aangehouden schietincident Stekkenbergweg, slachtoffer (35) overleden

In België is maandagavond 2 augustus een verdachte aangehouden in verband met het schietincident dat op zondag 1 augustus plaatsvond aan de Stekkenbergweg. 'Het 35-jarige slachtoffer dat zwaargewond raakte is dinsdagochtend in het ziekenhuis overleden', zo meldt de politie dinsdag

Onderzoek

Een rechercheteam van Amsterdam District Oost startte direct het onderzoek en mede dankzij getuigenverklaringen en een goed signalement ging het vizier naar een verdachte richting België.

34-jarige Belg aangehouden

Met hulp van de Belgische politie en medewerking van de Belgische justitie werd de identiteit en de verblijfplaats van de verdachte bekend. De verdachte, een man van 34 jaar oud is door Belgische politiemensen in een plaatsje vlakbij de grens met Nederland aangehouden. In afwachting van zijn overlevering aan het parket Amsterdam zit de verdachte gedetineerd in België.

Slachtoffer overleden

Dinsdagochtend 3 augustus is het 35-jarige slachtoffer van het schietincident op de Stekkenbergweg, in het ziekenhuis, overleden. Het slachtoffer raakte zondag 1 augustus ernstig gewond toen hij tijdens het schietincident op een feest in een bedrijfspand aan de Stekkenbergweg in Amsterdam-Zuidoost.