Toyota Hilux vanaf: 51.450 euro

De Hilux GR SPORT is te bestellen vanaf 51.450 euro exclusief BPM en exclusief BTW. De eerste exemplaren van de Hilux GR SPORT worden aan het einde van 2024 in Nederland verwacht. De Hilux GR SPORT met dubbele cabine levert een krachtige combinatie van verbeterde rijeigenschappen en stabiliteit, met de beste trekkracht (3500 kg) en laadvermogen (1.105 kg) in zijn klasse in combinatie met een assertieve evolutie van het design.