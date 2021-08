Dit zijn de leukste persoonlijke cadeaus om te geven

Het uitzoeken van een cadeau kan altijd lastig zijn, of het nu voor een goede vriendin is of voor een kennis. Natuurlijk is een bosje bloemen altijd goed, maar dat is natuurlijk een vrij onpersoonlijk cadeau. Er zijn meerdere manieren om persoonlijke cadeaus te geven, ook als je diegene niet heel goed kent. We geven je graag een paar opties per relatie, zodat je in ieder geval niet met lege handen komt te staan. Want dat is eigenlijk nog erger dan een onpersoonlijk cadeau!

Aan je collega die weggaat

Stel dat een van je collega’s een andere baan heeft gevonden en zijn of haar afscheid aankondigt. Niets is vervelender dan je huidige baan te moeten verlaten met een kaartje en een bosje bloemen, zeker als je hier al een tijdje gewerkt hebt. Maak dus een leuk aandenken voor die persoon. Via BesteCanvas.nl kun je allerlei leuke items personaliseren met een leuke foto, zoals mokken, een puzzel of een muismat. Laat hier een leuke foto van een bedrijfsuitje of een vrijdagmiddagborrel op drukken en geef dit, in combinatie met een bosje bloemen, tijdens het afscheid. Zo voelt iemand zich gewaardeerd, omdat er moeite gedaan is voor hem of haar.

Aan je moeder

Het idee van de fotomok kun je natuurlijk ook toepassen voor je moeder. Misschien is ze inmiddels wel oma geworden en kun je een leuke foto van haar kleinkinderen afdrukken op de mok. Een ander leuk cadeau voor je moeder is een foto op canvas, bijvoorbeeld van een familie-fotoshoot die jullie met z’n allen gedaan hebben. Deze kan ze ophangen in haar kantoor, slaapkamer of gewoon in de woonkamer, zodat ze altijd herinnerd wordt aan haar fijne kroost. Wie wil dat nu niet?

Aan je lover

Een persoonlijk cadeau voor je partner is altijd lastig, “want hij/zij heeft alles al”. Klinkt dat bekend? Dan hebben we een cadeau dat je lover ongetwijfeld nog niet heeft, namelijk een sterrenkaart. Je kunt een bijzondere dag uitkiezen, zoals de start van jullie relatie of misschien je trouwdag, en deze matchen aan de stand van de sterren. Het resultaat? Een sterrenkaart met de stand van de sterren op exact die datum. Hoe romantisch en speciaal! Het is een vrij zoetsappig cadeau, maar bijzonder stijlvol uitgevoerd.