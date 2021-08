Henk R. in cel aangehouden voor dubbele moord

Een van Nederlands bekendste drugscriminelen, Henk R. alias ‘De Zwarte Cobra’, is in zijn cel aangehouden voor de dubbele moord op een diamantverkoper en diens vriending. Dit bevestigd advocaat Mark Teurlings aan De Telegraaf.

De dubbele moord op de 55-jarige Hennie Shamel en zijn 44-jarige vriendin Anne de Witte, vond plaats in 1993 in Antwerpen. De schutter van de moorden is al veroordeeld, maar volgens Kroongetuige Peter La S. uit het Passageproces zou Henk R. opdracht hebben gegeven voor de moord. R. zal vrijdag worden voorgeleid.

Henk R. kwam eind januari weer terug in Nederland na een gevangenisstraf van bijna zestienjaar in de Verenigde Staten. Hij kreeg deze straf opgelegd in 2001 voor het voorbereiden van grootschalige xtc-handel.