Limburg gebruikt drones in strijd tegen hennepteelt

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en provincie Limburg slaan de handen ineen in de strijd tegen hennepteelt in het Limburgse buitengebied. In het kader van het project ‘Het Groene Goud’ vonden de afgelopen weken dronevluchten plaats, uitgevoerd door toezichthouders van de provincie en de Groene Brigade, om percelen vanuit de lucht te inspecteren op hennep.

Dronevluchten over maïsvelden

Melkveehouder Thieu Bongers uit Kelpen-Oler is deelnemer van het eerste uur. In 2009 vond hij zelf hennep tussen zijn maïs en dat heeft grote indruk gemaakt. ‘Je denkt bij jezelf: wat moeten die mensen op mijn perceel? Dat wil je niet. Ik was dan ook blij dat dit project werd opgestart.’ Als deelnemer ontvangt Bongers ieder jaar een oranje jerrycan, die hij op een lange paal in zijn maïsperceel plaatst. ‘Zo laat je aan criminelen zien dat het geen zin heeft om daar hennep te planten’, legt hij uit.

Politiehelikopters

Toentertijd werden percelen vanuit de lucht met helikopters door de politie gecontroleerd op de aanwezigheid van hennep. Nu dus met drones. ‘Door gebruik te maken van slimme innovaties, zoals met speciale camera’s uitgeruste drones, kan gericht en efficiënt te werk worden gegaan om hennep op te sporen in maïsvelden’, licht gedeputeerde Madeleine van Toorenburg (CDA) van Limburg toe.

Grotere pakkans

‘De resultaten, ook uit de afgelopen jaren, laten zien dat het opsporen vanuit de lucht mede maakt dat deze vorm van hennepteelt steeds minder aantrekkelijk is voor criminelen. De pakkans is toegenomen, doordat we in korte tijd veel gebieden in kaart kunnen brengen en gericht kunnen ruimen.’

Scherpe beelden

Ook Bongers is onder de indruk van de mogelijkheden die drones bieden. ‘Je kunt zover inzoomen dat je vanuit de lucht kunt zien of op een open plek hennep staat of bijvoorbeeld onkruid als melganzenvoet. Het is frappant hoe nauwkeurig en scherp de beelden zijn’, zegt de ondernemer enthousiast.

Preventieve werking

In september zal er in de gemeente Maasgouw gevlogen worden. De dronevluchten van de afgelopen weken hebben niet geleid tot nieuwe vondsten van hennep. Volgens de betrokken partijen is dit onder meer te danken aan het succes van het hennepbestrijdingsproject.

Samenwerking met politie

Van Toorenburg vindt het belangrijk dat dit wordt vastgehouden en wordt uitgebouwd om criminaliteit steeds verder uit te bannen. ‘Dat vraagt nu en in de toekomst op zowel preventief als opsporingsgebied dat we samen blijven werken met de politie, de LLTB en ondernemers zelf, zodat de boeren zich zonder zorgen kunnen richten op het zaaien en oogsten van maïs.’

Boeren zijn de schakel in opsporing

‘De belangrijkste schakel bij het opsporen van hennep in het buitengebied vormen nog altijd de boeren’, zegt LLTB-voorzitter Léon Faassen. ‘Hennepteelt tussen de maïs leidt elk jaar tot ergernis en schade. Deze criminele activiteit kan alleen een halt worden toegeroepen door samen te werken.’