Strafeisen tot 5 jaar voor productie verdovende middelen in vakantiebungalows

Hoewel de zomervakantie ten einde is, zijn het vakantiehuisjes en bungalows die centraal staan in het strafrechtelijk onderzoek van het Landelijk Parket vandaag in de rechtbank Oost-Brabant. De twee verdachten maakten volop van de accommodaties gebruik bij het plegen van voorbereidingshandelingen voor de productie van en het voorhanden hebben van strafbare verdovende middelen.

De officier van justitie eiste 5 jaar tegen de 40-jarige man uit Venlo en 240 uur taakstraf en een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf tegen zijn 36-jarige vrouwelijke partner uit Venlo. De officier van justitie eist bovendien dat drie in beslaggenomen telefoons van de man en aangetroffen geld moeten worden verbeurd verklaard. En daarnaast dat twee notities met daarop aantekeningen over verdovende middelen onttrokken dienen te worden aan het verkeer.

Start onderzoek

De verdachten zijn letterlijk in beeld gekomen, tijdens het contact dat de mannelijke verdachte onderhield met iemand, op wie al enige tijd het strafrechtelijk onderzoek Goudhaan draait. Dat onderzoek loopt ook bij het Landelijk Parket en daarin zijn op 9 november 2020 drie aanhoudingen verricht. Deze verdachten zitten momenteel nog steeds in voorlopige hechtenis.

Nadat het DNA van de man uit Venlo werd afgenomen, bleek er een hit met een Limburgse zaak te zijn, die betrekking had op een cocaïnewasserij in een bungalow in 2019. Tot slot bleek hij ook nog een openstaande zaak in Utrecht te hebben. Die gaat over witwassen en het bezit van een vuurwapen na het aantreffen van het geld (14.375,00 euro in onder meer coupures van 500 en 200 euro) en het wapen in november 2018. Het OM concludeert dat het geld uit misdrijf afkomstig moet zijn. De man wordt van deze feiten verdacht bovenop de verdenkingen van het (mede)plegen van voorbereidingshandelingen en het voorhanden hebben van strafbare verdovende middelen, waarvan ook de vrouw wordt verdacht.

Drugsprocessen in vakantiebungalows

Op 22 maart 2019 moet een door de man gehuurde bungalow op een vakantiepark om 10.00 uur zijn verlaten door de huurders, maar anderhalf uur later meldt de schoonmaakdienst dat de bungalow nog wordt gebruikt. Er hangt een penetrante drugslucht en wanneer de huurders gehaast de accommodatie verlaten, schakelt de parkeigenaar de politie in.

In de bungalow worden goederen en chemicaliën aangetroffen die typisch en kenmerkend zijn voor bewerkingslocaties van cocaïne. De goederen passen bij het terugwinnen van cocaïne uit zogenaamd dragermateriaal waarna nog een versnijdingsproces plaats vindt. Hiervoor is vermoedelijk pijnstiller gebruikt. De cocaïne is ter plaatse gedroogd, in blokken geperst en mogelijk zelfs nog van een logo voorzien. In de bungalow worden ruim een kilo (1300 gram) cocaïne aangetroffen, ongeveer een kilo versnijdingsmiddel en ook nog diverse chemicaliën.

Ook in de berging van een andere, ditmaal door de vrouwelijke verdachte, gehuurde bungalow op een ander vakantiepark is het raak. De politie wordt ingeseind. In de berging bij de, van eind september tot begin oktober 2020 gehuurde, bungalow ruikt het naar het productieproces van BMK/amfetamine. De politie concludeert dat ook hier een proces met betrekking tot (met)amfetamine heeft plaatsgevonden.

Op 15 februari 2021 wordt door leden van de FIOD – ter aanhouding van de verdachten - binnengetreden in een vakantiewoning op een vakantiepark in Limburg. De twee verblijven daar met hun kinderen en worden aangehouden. In de bungalow wordt onder andere een jerrycan met methanol aangetroffen, caustic soda, een frisdrankflesje met daarin BMK en ook nog 120 gram metamfetamine.

Het gaat steeds om chemicaliën die noodzakelijk zijn en gebruikt worden voor de productie van amfetamine of metamfetamine. Dat dit de bedoeling was blijkt ook uit de documenten die op de GSM van de mannelijke verdachte worden aangetroffen, zoals een recept om metamfetamine te maken. De officier van justitie merkte ter zitting op dat er gevaar dreigde voor de kinderen: “Dat flesje met BMK betrof een plastic Coca Cola flesje. Ik denk dat we van geluk mogen spreken dat één van de in de woning aanwezige kinderen daar niet op een onbewaakt moment een slok uit heeft genomen, denkend dat het inderdaad frisdrank zou zijn.”

Doorzoeking Limburgse adressen en auto

Op het verblijfsadres van de verdachten in Venlo is in februari van dit jaar ook een doorzoeking gedaan en worden ook strafbare goederen aangetroffen, zoals zwavelzuur. Op een weegschaal die in de auto van de vrouw is aangetroffen, zijn sporen van amfetamine en metamfetamine gevonden.

Ook op een adres in Tegelen wordt een en ander aangetroffen: onder meer een koeler, glaswerk, mierenzuur en methanol. Het OM concludeert dat er in de woning amfetamine werd vervaardigd. Ook wordt door de politie geobserveerd hoe verdachte twee jerrycans en een plastic zak draagt tijdens een ontmoeting met een onbekende in de woning. De belangrijkste aanwijzing voor de directe betrokkenheid van de Venlose verdachte is misschien nog wel het gasmasker waarop zijn DNA is aangetroffen. Maar die betrokkenheid wordt ook onderschreven door uitgelezen Wickr-app berichten met filmpje van een destillatie-opstelling op het bewuste adres. Die berichten zijn uitgelezen op zijn, tijdens zijn aanhouding, in beslag genomen iPhone7.

De officier van justitie spreekt van een zekere mate van professionaliteit van het duo dat vandaag terechtstond. De bungalows zijn zeer waarschijnlijk ook uitgezocht om onder de radar te kunnen werken. Hij meent dat de mannelijke verdachte er een “dagtaak” aan gehad moet hebben. De aangetroffen gesprekken op de GSM van verdachte spreken boekdelen, meent de officier van justitie. “Het gaat over verdovende middelen en over niets anders dan dat.

Hun beider handelen is strafbaar en moet worden bestraft.” Vanwege de kleinere rol van de vrouwelijke verdachte eiste de officier van justitie tegen haar een lagere straf.