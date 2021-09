Waarom verhuisdozen in plaats van bananendozen?

Ga je verhuizen, maar wil je voorkomen dat je spullen in dozen terecht komen waarvan de bodem er bij voorbaat uit dreigt te scheuren? Of ben je al aan het inpakken, terwijl de stapel dozen – allemaal verschillende afmetingen – steeds verder naar rechts overhelt? En je hebt ook geen hoop op een goede afloop als je in de hoek kijkt naar de berg tassen met waardevolle spullen.

Pak je boeken, servies en accessoires veilig en georganiseerd in. Dit doe je in stevige verhuisdozen die eenvoudig te gebruiken zijn en die je in een rechte lijn op elkaar stapelt. Lees in deze blog waar je rekening mee houdt bij de verhuizing en hoe je jouw spullen heel van A naar B vervoert.

Aandachtspunten bij je verhuizing, te beginnen bij goede verhuisdozen

Voor de verhuizing zit je al met je handen in het haar, want hoe ga je ál die spullen efficiënt en zonder te breken overbrengen naar je nieuwe huis? Wil je zorgeloos verhuizen, dan is het belangrijk te investeren in goede hulpmiddelen. Dat betekent stevige verhuisdozen kopen in plaats van bananendozen en andere verpakkingen van de supermarkt te verzamelen.

Belangrijk voor een stevige constructie van een stapel is dat je verhuisdozen koopt met gelijke afmetingen. Dat klinkt logisch, maar ga je naar de supermarkt of verzamel je her en der allerlei dozen, dan wordt die stapel al een stuk minder stevig. Zorg daarbij ook dat je de verhuisdozen zo efficiënt mogelijk tot aan de rand toe vult.

Een herkenbare issue bij het inpakken van boeken, is dat je de verhuisdozen net niet tot de rand gevuld krijgt. Wil je een extra laag boeken toevoegen, dan steekt die erboven uit en krijg je de doos niet dicht. Bestel daarom een stapel boekendozen om je hele bibliotheek in op te slaan. De boekendozen hebben een andere afmeting dan de reguliere boekendozen, dus je spaart ruimte in de verhuiswagen.

En een grote angst bij het verhuizen van je spullen is of je fragiele en breekbare servies en vazen heel overkomen. Door met grote letters B R E E K B A A R op de verhuisdozen te schrijven, hoop je dat dit risico de deur uit is. Maar beter kun je je waardevolle en breekbare accessoires goed inpakken in inpakpapier. Met een goede beschermlaag om je spullen zorg je ervoor dat je ze in je nieuwe huis weer heel kunt uitpakken.

Verhuisdozen kopen voor een zorgeloze verhuizing

Hoewel je denkt dat je het jezelf gemakkelijk maakt met een paar ritten naar de supermarkt, om daar zoveel mogelijk dozen te verzamelen, kun je beter een stapel kwalitatieve verhuisdozen kopen. Deze zijn van gelijke afmeting, in een paar tellen in elkaar gezet en je vult de dozen georganiseerd en efficiënt. De bodem is extra stevig en de vouwranden zorgen ervoor dat je geen plakband nodig hebt om de verhuisdozen dicht te plakken.

Investeer daarom in een zorgeloze verhuizing en koop het aantal verhuisdozen en boekendozen dat jij nodig hebt voor al je spullen. Je brengt je spullen veilig over naar je nieuwe huis en door de goede organisatie kun je ze snel terugvinden.