Protestactie in Groningen tegen uitzetting kinderen Nunë en Davit

Honderden mensen zijn donderdagavond op de Grote Markt in Groningen bij elkaar gekomen om te protesteren tegen de uitzetting van de twee kinderen Nunë en Davit die al bijna 10 jaar in Nederland zijn. Ook burgemeester Koen Schuiling was bij de protestactie aanwezig.

In Nederland geboren

Nune van 9 en Davit van 7 zijn in Nederland geboren nadat hun ouders in 2011 vanuit Armenië naar Nederland zijn gevlucht omdat het voor hen daar niet meer veilig was en is. Hun asielaanvragen in Nederland zijn helaas afgewezen.

Kinderpardonregeling

Ze hebben in 2019 een beroep gedaan op de kinderpardonregeling. Dit is in 2019 afgewezen. Ook na het indienen van een bezwaarschrift wordt in december 2020 negatief beslist. Reden zou zijn dat het gezin een tijd uit beeld is geweest Ze wonen echter bijna 9 jaar op hetzelfde adres in Groningen.

Afwijzing 'harde klap'

De negatieve beslissing is een harde klap en totaal niet in overeenstemming met de belangen van Nune en Davit. Geldt er voor hen dan geen pardon? Daarom pleiten wij in deze petitie; 'Laat ze na bijna 10 jaar in Nederland te zijn ook in Nederland mogen blijven in het belang van de kinderen!' Er loopt op dit moment nog een beroep bij de rechtbank Groningen. Laten we als betrokkenen die er veel zijn in Nederland bezwaar tegen uitzetting van dit gezin steunen door de petitie te tekenen.