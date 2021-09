Man rijdt dönerzaak binnen

Door onbekende oorzaak verloor de bestuurder de macht over het stuur en reed het etablissement binnen. Op eigen kracht kon de man uit de auto komen en raakte door het ongeval niet gewond.

De automobilist is door de politie meegenomen voor verhoor. In de auto werden twee flessen met lachgas aangetroffen. Onderzoek moet uitwijzen of de bestuurder onder invloed was van het gas.