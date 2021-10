Dode bij ongeval in Katwijk

In Katwijk is zaterdagavond een 58-jarige fietser omgekomen bij een aanrijding met een auto.

Het ongeval vond plaats rond 10.00 uur op de Melkweg. De hulpdiensten rukten met spoed uit. Het slachtoffer, een 58 jarige man uit Katwijk, overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt de toedracht van het verkeersongeval.

Het slachtoffer wilde de Melkweg oversteken en werd op dat moment geraakt door een auto. De bestuurder is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. De Melkweg was enkele uren afgesloten in beide richtingen voor onderzoek. Het onderzoek naar de toedracht door Team Verkeer loopt nog steeds.