Grote ondergrondse hennepkwekerij aangetroffen

Tijdens een controle van politie, gemeente en Liander is een ondergrondse hennepkwekerij aangetroffen in een bedrijfspand aan de Nieuweweg in Wijchen. In totaal zijn er ruim 1300 hennepplanten aangetroffen, in beslag genomen en deze zullen worden vernietigd.