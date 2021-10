Politie onderzoekt ontvoering in Rotterdam

In de nacht van woensdag op donderdag 14 oktober 2021 is rond 01:00 uur een 42-jarige man uit Rotterdam ontvoerd aan de Pauwenburg in Rotterdam. Vrijdagavond 15 oktober werd de man weer vrijgelaten en aangetroffen op de Franselaan in Rotterdam.

Donderdagochtend 14 oktober kreeg de politie een melding van een vermissing van de 42-jarige Rotterdammer. Hij verdween toen hij die afgelopen nacht zijn auto parkeerde in een overdekte garage aan de Pauwenburg in Rotterdam. Toen hij uitstapte, kwam er een wit busje aangereden met daarin minstens vier mannen. Zij namen hem mee in het busje.

Vrijdagavond 15 oktober werd de man aangetroffen op de Franselaan in Rotterdam. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd die bewuste avond. Daarom zoekt de politie getuigen die meer weten over wat er zich op donderdagavond heeft afgespeeld aan de Pauwenburg rond 01:00 uur.