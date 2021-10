Goffertstadion Nijmegen blijft na instorten deel tribune voorlopig gesloten

Naar aanleiding van het incident afgelopen zondag in het Goffertstadion in Nijmegen waarbij een deel van de tribune gedeeltelijk naar beneden stortte, heeft de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) dinsdag met de eigenaar, de gemeente Nijmegen, besproken dat het stadion voorlopig moet worden gesloten. 'Het kantoor en de horeca bij het stadion blijven wel toegankelijk', zo meldt de ODRN.

Oorzaak instorten onbekend

Omdat niet bekend is wat de oorzaak is van het instorten van een tribune en omdat de veiligheid van het publiek voorop staat, laat de eigenaar een extern bureau onderzoek doen. Dat onderzoek moet duidelijk maken hoe dit incident heeft kunnen gebeuren. Het stadion zal pas weer toegankelijk worden wanneer uit het onderzoek blijkt dat dit veilig is.

Controles

De ODRN onderzoekt ook zelf welke controles in de afgelopen periode zijn uitgevoerd in het Goffertstadion maar kan hier op dit moment geen mededelingen over doen, zo laat de dienst weten.