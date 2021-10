Het is weer 'raak' in Schijndel, rotonde Plein 1944 schuimt weer

Dinsdagmiddag produceerde de fontein op de rotonde aan het Plein 1944 in Schijndel opnieuw een grote hoeveelheid schuim. Onbekende voegden vandaag opnieuw zeepsop toe aan het water in de fontein met alle gevolgen van dien.

Schuimvlokken op rijbaan

Mede door de wind waaiden grote schuimvlokken de rijbaan op. Inmiddels is het schuimvormend middel zo goed als uitgewerkt, maar de afgelopen jaren liep de verkeersveiligheid keer op keer gevaar op door dergelijke schuimfonteinen.

'Traditie' geworden

Afgelopen donderdagavond was het ook al raak. 'Het ziet er misschien wel leuk uit en het ruikt lekker maar wat heb je eraan', grapt één van de passerende fietsers. Ook de fontein op de Markt in Schijndel werd eerder al met schuim gevuld. Welke lolbroek of lolbroeken hiervoor verantwoordelijk zijn is vooralsnog niet bekend.