Politie start onderzoek na vondst overleden persoon in Groningen

De politie is een onderzoek gestart nadat maandagochtend vroeg in Groningen een overleden persoon werd aangetroffen. Dit meldt de politie maandag.

Forensisch onderzoek

De politie trof het lichaam maandagochtend aan op de Bloemsingel rond 07.00 uur. De politie doet, om te achterhalen of er sprake is van een misdrijf, uitgebreid onderzoek. Ook de Forensische Opsporing is aanwezig om sporenonderzoek te doen.

Update 15.00 uur

In het onderzoek aan de Bloemsingel is gebleken dat het gaat om een natuurlijk overlijden. Er zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf. Daarmee is het politieonderzoek afgerond.