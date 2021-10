Multimiljonair Peter Gillis staat op dodenlijst

Peter Gillis, bekend van het SBS-programma Massa is Kassa, zou op een dodenlijst staan en wordt inmiddels extra beveiligd. De multimiljonair laat aan het AD weten dat hij geen idee heeft uit welke hoek de dreiging komt.

De vakantieparkengigant werd destijds ontboden op het politiebureau in Eindhoven, waar hij te horen kreeg van zijn naam op een dodenlijst. Volgens Gillis zou de Nederlandse politie niet al te scheutig zijn geweest met informatie over de dreiging. De Belgische politie daarentegen zei iets over een motorbende en iemand die aan het einde van het jaar vrij zou komen.

Na de mededeling zat er rustig slapen voor Gillis niet meer in. Hij en zijn vriendin Nicol bleven enkele weken om de beurt wakker. Hoe het nu zit met de dreiging weet de multimiljonair niet. Tegenover de krant zegt hij: ‘Sinds april heb ik er niets meer over gehoord en is het doodgebloed’