ProRail erkent problemen bij Verkeersleiding: 'We zetten nieuwe koers in’

'Niet gehoord'

ProRail reageert daarmee op een artikel in het Algemeen Dagblad waarin met name vakbonden en medewerkers aangeven dat er al lang problemen zijn en dat de werknemers zich niet gehoord voelen.

'Onvoldoende geluisterd'

'Ik snap dat mensen boos zijn, in het verleden zijn zaken niet goed aangepakt en hebben we bij onze besluiten onvoldoende geluisterd naar treinverkeersleiders en decentrale verkeersleiders. Dat raakt mij. We hadden forser moeten ingrijpen toen bleek hoe moeilijk het is om een robuuste bezetting op de posten te realiseren', zegt CEO John Voppen.

'Andere koers'

'De koers is nu anders: we hebben geleerd van het verleden en pakken de problemen nu samen met de mensen aan door onder meer beter te luisteren en gehoor te geven aan hun zorgen. Directeur Verkeersleiding Hans Smits, COO Ans Rietstra en ik geven samen uitvoering aan deze nieuwe koers', stelt Voppen

In verbinding

'We geven de nieuwe koers langs meerdere lijnen vorm: verbonden met de werkvloer, vakbonden, en OR, maar we betrekken ook externe partijen zoals politiek en vervoerders. Oriëntatie bij soortgelijke maatschappelijke partijen zoals brandweer en politie maakt ook onderdeel uit van onze aanpak', zegt Voppen.

Onafhankelijk onderzoek

Verder laat ProRail weten dat het belangrijk is om aan onafhankelijk onderzoek te werken. 'Er loopt bijvoorbeeld een extern onderzoek naar de werkbeleving, zodat collega's zorgen kunnen uiten en we daar vervolg aan geven. We vragen bovendien twee onafhankelijke gespecialiseerde bureaus onze aanpak en werkwijze te toetsen, inclusief de arbeidsvoorwaarden', aldus Voppen.

Reeds genomen maatregelen

Vorige week maakte ProRail bekend een compensatietoeslag aan medewerkers te geven. Al eerder investeerde ProRail in het wervings- en opleidingsproces.