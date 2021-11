Ongeval met vijf voertuigen in Drentse Veenhuizen

Vijf voertuigen

De hulpdiensten waaronder politie, brandweer Veenhuizen en ambulance werden hiervoor opgeroepen. Volgens de eerste melding zou het gaan om een ongeval tussen twee voertuigen maar achteraf bleek dat er vijf voertuigen bij betrokken waren. Tenminste is er één persoon voor onderzoek in de ambulance. Wat de toedracht van het ongeval is moet onderzocht worden door de politie.