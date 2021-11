Gorilla's en leeuwen Diergaarde Blijdorp positief getest op corona

In dierentuin Diergaarde Blijdorp zijn een aantal gorilla’s en leeuwen positief getest op corona (SARS-CoV-2). Dit meldt de dierentuin vrijdag.

'Griepachtige verschijnselen'

Volgens de dierentuin vertonen de met corona besmette dieren griepachtige verschijnselen. 'Ze zijn hangerig, hebben minder eetlust, soms een lichte hoest en de gorilla’s hebben ook maag- en darmproblemen', aldus de dierentuin.

'Conditie dier belangrijk'

'Uit andere dierentuinen in onder andere Amerika weten we dat voor het verloop van de ziekte de conditie van het dier vòòr de besmetting van belang is. Onze dieren hebben gelukkig een goede conditie en geen onderliggende gezondheidsrisico’s. Daarom verwachten wij dat het ziektebeeld ook bij onze dieren mild zal verlopen', stelt de dierentuin.

Dieren in quarantaine

De besmette dieren verblijven op dit moment in quarantaine, Volgens de dierentuin zijn er geen risico’s geweest voor bezoekers. 'Er is in een normale situatie al geen direct contact tussen bezoekers en deze diersoorten mogelijk. De verblijven van de gorilla’s en leeuwen zijn bovendien direct afgesloten bij de allereerste corona-verdenkingen', aldus de dierentuin. De dieren zijn daarom nu tijdelijk ook niet zichtbaar voor het publiek.