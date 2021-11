Burgemeester Zwolle kondigt noodbevel af vanwege signalen van rellen

Burgemeester Peter Snijders van de gemeente Zwolle heeft maandag, in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie, voor maandagavond een noodbevel afgekondigd voor de binnenstad van Zwolle. 'Ook is de binnenstad aangewezen als veiligheidsrisicogebied', zo meldt de gemeente Zwolle maandagmiddag.

Betoging tegen corona niet aangemeld bij gemeente

Het noodbevel is van kracht van 22 november 2021 van 16:30 uur tot 23 november 2021 05:00 uur. Dat geldt eveneens voor het veiligheidsrisicogebied', aldus de gemeente. 'Betogen is een groot goed in ons land en als gemeente proberen we betogingen zo goed mogelijk te faciliteren. Helaas is de voorgenomen betoging tegen de coronamaatregelen van vanavond niet bij ons gemeld en kunnen we hierdoor geen afspraken maken met de organisatie om de avond in goede banen te leiden', zegt burgemeester Peter Snijders.

Signalen van rellen

'Daarnaast hebben we via onze veiligheidspartners signalen ontvangen dat er mensen vanavond naar de binnenstad willen gaan om onrust te stoken en niet te betogen. Alles afwegende heeft mij dat doen besluiten om een noodbevel af te kondigen en de binnenstad aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied', aldus Snijders.

Veiligheidsrisicogebied

Als de veiligheid in een bepaald gebied in gevaar komt door de mogelijke aanwezigheid van wapens, dan kan de burgemeester een veiligheidsrisicogebied aanwijzen. Het gaat dan om alle openbare gebouwen en de gronden die daarbij horen. In een veiligheidsrisicogebied mag de politie iedereen preventief fouilleren. Meestal duurt een veiligheidsrisicogebied 12 uur en de gemeenteraad kan deze periode verlengen. Zodra het (mogelijke) gevaar voorbij is, worden de maatregelen weer ingetrokken.