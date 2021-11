Zo kun je je het beste voorbereiden op je rijexamen

Natuurlijk wil je zo snel mogelijk je rijbewijs halen. Rijlessen kosten namelijk veel geld. Waarschijnlijk ben je aan het smachten om de weg op te kunnen. Autorijden betekent namelijk vrijheid. Je kunt je makkelijker en sneller van A naar B verplaatsen in een auto. Daarnaast is autorijden ook gewoon leuk. Reden genoeg dus om je rijbewijs zo snel mogelijk te halen. Zijn er dingen die je zelf kunt doen om het proces te bespoedigen? We zochten het uit.

Zoek een goede rijschool uit

Een goede voorbereiding is het halve werk. Dat begint met het uitkiezen van een goede rijschool. Kies een rijschool uit met een goed slagingspercentage. Landelijk is het gemiddelde 50%. Houd ook rekening met het gemiddelde slagingspercentage van de examenplaats waar je gaat afrijden. Met deze cijfers kun je jouw rijschool vergelijken. Zo krijg je een redelijk beeld of je rijschool het gemiddeld goed doet. De meeste autorijscholen werken met een leskaart waarop je kunt zien hoe ver je bent.

Zet de kosten op een rij

Het CBR gaat ervan uit dat je gemiddeld 38 lessen nodig hebt met een gemiddelde lesprijs van 41 euro. Het CBR komt uit op een totale prijs van ongeveer 2300. Hierin zitten ook kosten zoals een gezondheidsverklaring, het theorie-examen en het rijexamen. Kijk of je genoeg spaargeld hebt of dat je het geld op een andere manier beschikbaar hebt.

Plan je leerroute met de instructeur

Het aantal lessen dat iemand nodig heeft is per persoon verschillend. Gemiddeld ligt dat aantal rond de 38, maar dit is slechts een gemiddelde. Niet iedereen leert even snel. Bespreek met je instructeur hoeveel rijlessen hij denkt dat je nodig hebt. Deze kan dit uit ervaring het beste inschatten. Overleg ook wanneer je rijexamen mag doen. Je instructeur kan je uitleggen wat je allemaal moet kennen en kunnen om zelfstandig auto te kunnen rijden.

Oefen voor je theorie-examen

Het beste kun je je theorie-examen doen in het begin van je opleiding. Dan neem je deze als basis mee in je rijlessen. De theorie kun je zo gelijk toepassen op de praktijk. Zo leer je sneller. Om je slagingskansen te verhogen is je auto theorie oefenen verstandig. Je kunt dit eenvoudig online doen. Zo weet je wat je kunt verwachten op het theorie-examen.

Tussentijdse toets

Het is verstandig om vooraf een tussentijdse toets te doen. Zo kom je te weten hoe het er aan toe gaat op een rijexamen. Een tussentijdse toets lijkt op een echt examen met een examinator van het CBR. Je kunt alleen niet slagen of zakken. Het geeft je de kans om te wennen aan een examensituatie. De examinator geeft je handige tips die je kunt gebruiken op je examen. Door de tussentijdse toets te doen kun je ook vrijstellingen krijgen voor de bijzondere verrichtingen op het examen. Je doet de tussentijdse toets bij een examenlocatie van het CBR. De toets duurt 55 minuten.

Stuur je gezondheidsverklaring op tijd op

Bij het CBR wordt gekeken of je medisch gezien geschikt bent om auto te rijden. Het is verstandig om de gezondheidsverklaring meteen aan het begin van je rijopleiding op te sturen via de site Mijn CBR. Soms moet je eerst naar een medisch specialist of een rijtest doen bij het CBR.

Ga meteen door met je rijlessen als je gezakt bent

Veel mensen slagen niet in een keer voor hun rijbewijs. Is het jou ook niet gelukt en ben je gezakt voor je rijexamen? Geef de hoop dan niet op maar ga gelijk door. Vraag de rijschool een herexamen te regelen. Dit kan vanaf twee weken nadat je gezakt bent. Die tijd heb je ook nodig om je opnieuw voor te bereiden op het volgende examen.

Voor een spoedcursus kiezen

Als je heel snel je rijbewijs nodig hebt, bijvoorbeeld omdat je anders je werk niet kan uitvoeren, dan kan een spoedcursus uitkomst bieden. Je maakt dan een heleboel uren in een korte tijd. Sommige rijscholen laten je zes of acht uur op een dag rijden, andere rijscholen laten je liever drie uur per dag rijden. Een spoedcursus is intensief voor je lichaam en geest. Je moet een lange tijd je concentratie bewaren. Wees je hiervan bewust voordat je aan een spoedcursus begint. Kies je voor een spoedcursus, geef dan op tijd aan bij je instructeur wanneer je voelt dat je moe begint te worden.