'Vier medewerkers EBI Vught ondergedoken om dreiging uitbraakpoging Ridouan T.'

Begin oktober van dit jaar zijn vier medewerkers van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught ondergedoken nadat bekend werd dat er mogelijk een uitbraakpoging van Ridouan T. op handen was. Dit meldt het NRC donderdag.

'Voorbereiding ontsnappingspoging'

De vier medewerkers zouden op een lijst staan en mogelijk gevaar lopen omdat Ridouan T. bezig zou zijn met het voorbereiden van een gewelddadige ontsnappingspoging. Eerder meldde het Openbaar Ministerie (OM) al in oktober van de vermeende voorbereiding van een ontsnappingspoging en dat er op dat moment ook informatie beschikbaar was waaruit zou blijken dat T. zou hebben gezocht naar adresgegevens van gevangenispersoneel van de EBI in Vught.

Lijst

NRC laat vandaag weten dat het informatie heeft ingezien dat de namen van de vier ondergedoken EBI-medewerkers op een lijst stonden en uit voorzorg in veiligheid zijn gebracht. Bronnen hebben NRC het bestaan van de lijst bevestigd.