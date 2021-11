Verdachte (21) aangehouden na overlijden vrouw (21) in Zevenaar

Vorige week heeft de politie in de nacht van dinsdag 23 op woensdag 24 november gereageerd op een melding van een onwel wording in een woning in het Gelderse Zevenaar. 'Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, maar is afgelopen weekend toch overleden. Er is een verdachte aangehouden, omdat hier mogelijk sprake is van een misdrijf', zo meldt de politie.

Vrouw gereanimeerd

In een woning aan het Vestersbos werd die nacht vorige week een 21-jarige vrouw uit Zevenaar in slechte toestand aangetroffen. Zij is gereanimeerd door hulpverleners en naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam informatie dat de vrouw mogelijk het slachtoffer was geworden van een misdrijf.

Onderzoek gestart

De politie is een onderzoek gestart en Forensische Opsporing heeft onder andere sporenonderzoek gedaan in de woning. Op 24 november in de middag is een verdachte aangehouden. Het gaat om een 21-jarige man uit Zevenaar.

Vrouw overleden

De vrouw is afgelopen weekend overleden. De aangehouden verdachte is op verdenking van betrokkenheid bij haar dood inmiddels voorgeleid en door de rechter-commissaris in bewaring gesteld.