Brandend voorwerp bij woning naar binnen gegooid

Zaterdagavond is er een brandend voorwerp bij een woning aan de Brinkweg in Wieringerwerf naar binnen gegooid. Dit voorwerp kwam binnen in de woning tot ontploffing waarna er brand ontstond. De politie doet onderzoek naar dit incident en spreekt graag met getuigen.

Omstreeks 22.15 uur lagen de twee bewoners te slapen toen plotseling de ruiten uit de voordeur werden geslagen door meerdere personen. Vervolgens werd er een brandend voorwerp naar binnen gegooid. Hierdoor ontstond er brand in de woning. De 22-jarige bewoonster raakte hierbij licht gewond. Zij is door ambulance personeel onderzocht maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De brandweer heeft de brand geblust. De woning is door de brand flink beschadigd. Ook is de auto van de slachtoffers vernield.