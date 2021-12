Ook in Nederland lopen kinderen weleens in kleding die niet warm genoeg is

In Nederland groeit 1 op de 12 kinderen op in armoede. Juist in deze koude wintermaanden is dat een serieus probleem, duizenden kinderen gaan zonder warme jas of stevige schoenen naar school. Nationaal Fonds Kinderhulp komt voor hen in actie en start de campagne ‘Geef ze warmte’. Vanaf vrijdag 10 december kleurt de binnenstad van Leeuwarden rood door speciale ‘Geef ze warmte’ mutsen. In winkels, horeca, op paspoppen of beelden in de stad; vele ondernemers en winkeliers doen mee. Wethouder Hein Kuiken van Leeuwarden, kinderburgemeester Thirza Huitema en singer-songwriter Elske DeWall trapten de campagne officieel af. De eerste muts is geplaatst bij een van de etalagepoppen van kinderkledingwinkel Schweigmann in Leeuwarden.

Circa 5% van alle ouders in Nederland – naar schatting ruim 180.000 ouders – kunnen deze winter géén winterjas en géén schoenen aanschaffen voor hun kind. Terwijl de kinderen dit wel nodig hebben. Dit zorgt ervoor dat gemiddeld één kind per klas weleens naar school moet in kleding die niet warm genoeg is. Zo blijkt uit onderzoek dat Kinderhulp in november 2021 uitvoerde onder ouders in Nederland. Leraren geven aan dat zij armoede het vaakst herkennen aan de kleding of schoenen van een leerling. Ze noemen situaties waarin kinderen op te kleine of aan elkaar getapete schoenen lopen. Of hartje winter in een dun zomerjasje op het schoolplein rennen.

Dat kan niet vindt Kinderhulp. “Wat dat kan doen met het gevoel van warmte, veiligheid en zelfvertrouwen van kinderen is onvoorstelbaar. En dan hebben we het nog niet eens over erbij horen, trots iets kunnen laten zien aan je leeftijdsgenootjes. Laten we daar samen wat aan doen deze wintermaand! ”, roept Anniek Stoker van Kinderhulp vastberaden.

Ook in Leeuwarden is veel aandacht voor kinderarmoede. “In Leeuwarden leven veel kinderen onder de armoede grens en dat is onacceptabel. Daarom is het zo belangrijk dat hier ook via Kinderhulp aandacht voor is.”, zegt wethouder armoedebestrijding Hein Kuiken vol overtuiging. “Ik hoop dat op die manier de komende weken iedereen die dat kan deze actie steunt. Immers ieder kind heeft recht op een fijn (dek)bed, een goede fiets, een sport om te beoefenen en een warme jas in de winter.”

Coronacrisis laat zijn sporen na

Vele ouders zitten met de handen in het haar als hun kind weer een groeispurt heeft of wanneer hun kleding versleten is, maar er geen geld is voor iets nieuws. Ook een goed paar passende schoenen is lastig. Door slijtage kunnen deze niet zomaar van een ander overgenomen worden. Het ontbreken van goede, warme en passende kleding wordt een steeds groter probleem, versterkt door de coronacrisis. Uit het onderzoek van Kinderhulp blijkt dat 32% van alle ouders in Nederland vanwege de kosten opziet tegen het kopen van winterkleding (in 2020 was dat 23%). Bij de gezinnen met een tekort is dit 74% (64% in 2020). Goed passende en warme kleding is een basisbehoefte, maar het betekent voor kinderen en hun ouders nog veel meer. Alleenstaande moeder Nicole zegt in een interview met Kinderhulp: “Dat raakt je gewoon. Omdat ik ook wel zie dat soms een broek stuk is en toe is aan vervanging. Maar als er geen geld is, dan kan ik het ook niet kopen.”

Kinderhulp wil al deze kinderen een warme start geven in het nieuwe jaar en voert campagne in december. Kijk voor meer informatie op www.kinderhulp.nl/geefzewarmte