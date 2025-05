Struikrovers nu ook actief in Fryslân

Friesland heeft er vier nieuwe groene helden bij. Geen boeven, maar Struikrovers: mensen die planten, struiken en bomen redden van de sloop. Na het volgen van de Struikroven Academie staan zij klaar om in Fryslân aan de slag te gaan. Samen met bewoners, gemeenten, woningcorporaties, bedrijven en welzijnsorganisaties zetten zij zich in om zoveel mogelijk groen te behouden bij sloop- of renovatieprojecten.

Wat is Struikroven?

Struikrovers komen in actie vóórdat de bulldozers komen. Bij een sloop- of renovatieproject organiseren zij een Struikroofactie waarbij buurtbewoners samen planten, struiken en kleine bomen uitgraven en meenemen naar hun nieuwe bestemming. Zo krijgen deze groene schatten een tweede leven – in een tuin, op een balkon of bij een lokale vereniging.

Fryske inzet voor lokaal groen

In Fryslân zijn inmiddels vier Struikrovers actief. Zij kennen de dorpen en steden, spreken de taal – letterlijk en figuurlijk – en willen lokaal verschil maken. De Friese mentaliteit van mienskip en samenwerken past perfect bij het gedachtegoed van Struikroven: samen doen, samen delen, samen groen redden. “It is machtich moai om te sjèn hoe minsken mei elkoar it grien rêde. Fan bern oant pake en beppe, elkenien kin helpe.” – Fryske Struikrover

Meer dan planten redden

Een Struikroofactie is méér dan alleen tuinieren. Het is een ontmoetingsdag vol herinneringen, verbondenheid en plezier. Mensen helpen elkaar met het uitgraven, verplaatsen en herplanten van groen. Vaak komen er bijzondere verhalen los: van een boom die meegaat naar het nieuwe huis van een gezin, tot oud-bewoners die afscheid nemen van hun vertrouwde buurt. Daarnaast helpt het hergebruiken van planten om tuinen betaalbaar groener te maken en draagt het bij aan biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Lokale samenwerking gezocht

De Fryske Struikrovers staan klaar om samen te werken met woningcorporaties, gemeenten, projectontwikkelaars, groenbedrijven, bouw- en sloopbedrijven, welzijnsorganisaties, scholen en bewonersinitiatieven. Ze zorgen voor lokale coördinatie, communicatie en nazorg.

Benieuwd wie de Struikrover in jouw Friese regio is? Of een actie plannen? Kijk op: www.struikroven.nu/struikrover-inhuren en neem contact op.