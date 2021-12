Ontvoerde vrouw door politie aangetroffen in woning

In de ochtend van donderdag 16 december is een vrouw op de Wilhelminalaan in Schijndel ontvoerd.

Schijndel/Sint-Oedenrode - Zij werd later die dag aangetroffen in een woning in Sint-Oedenrode. De recherche is dringend op zoek naar getuigen die iets gezien hebben van de ontvoering op de Wilhelminalaan in Schijndel of van de aankomst bij de woning in Sint-Oedenrode waar het slachtoffer werd aangetroffen.

Afgelopen donderdag rond 11.00 uur werd een 27-jarige vrouw in een kleine groene auto meegenomen en ontvoerd. Zij is later die dag aangetroffen in een woning aan de Biesheuvelstraat in Sint-Oedenrode. De 28-jarige bewoner is aangehouden. De recherche is volop bezig met het onderzoek.