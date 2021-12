'Dreaming of a White Christmas' in Nederland? Sneeuw is in aantocht!

Elk jaar weer opnieuw hoopt Nederland massaal op een witte Kerst maar helaas komt deze wens niet vaak uit. Dit jaar is de kans op een witte Kerst wel degelijk aanwezig als we de weersverwachtingen van de diverse weerstations mogen geloven.

Grens tussen koude en zachte lucht 'ergens' boven Nederland

Zo meldt het KNMI dat de grens tussen de koude lucht en de zachte lucht vanaf zaterdag 'ergens' boven ons land komt te liggen. 'Nabij deze grens is er een kans op winterse neerslag', aldus het KNMI.

Grote verschillen tussen noord en zuid

De verschillen tussen noord en zuid kunnen vrij groot zijn. Begin volgende week loopt de temperatuur in de zuidelijke helft van ons land al weer op terwijl het in het noorden mogelijk langer wat kouder blijft.

Code Geel voor gladheid

Volgens het KNMI is vooral zaterdag tot en met maandag de kans op een code geel voor gladheid met name in de noordelijke helft van het land vrij groot.

Kerstavond

'Kerstavond is er veel bewolking en daarbij kan af en toe wat neerslag vallen. Met een graad of 6 doet het weerbeeld nog niet echt aan winter denken. In het noorden stroomt koudere lucht het land in en daalt de temperatuur in de avond richting het vriespunt. In de nacht van vrijdag op zaterdag wint koude lucht nog wat terrein en kan in de noordoostelijke helft van het land sneeuw vallen', zo voorspelt Weeronline.

Eerste Kerstdag

'Eerste kerstdag kan hierdoor regionaal wit starten. Hoe het weer op de dag verloopt is nog vrij onzeker, maar er is overdag kans op winterse neerslag. In Zuid-Nederland valt de neerslag waarschijnlijk voornamelijk als regen bij temperaturen ruim boven het vriespunt. In Noord-Nederland is het ook grote delen van de dag droog met mogelijk ook ruimte voor de zon. De maxima lopen uiteen van 0 graden in Groningen, Friesland en Drenthe tot +6 in Zeeland en Zuid-Limburg', meldt Weeronline.

Tweede Kerstdag

'Op tweede kerstdag begint de zachte lucht vanuit het zuiden weer terrein te winnen. Dit kan opnieuw winterse neerslag opleveren, naast (natte) sneeuw is ook kans op ijzel. Vanuit het zuidwesten gaat de neerslag steeds meer over in regen. In Zuid-Nederland kan het zo’n 7 graden worden. In Noord-Nederland ligt de temperatuur lange tijd rond of net onder het vriespunt. Eind van de dag kan het kwik oplopen naar +2 graden', aldus Weeronline.

'Warme' Kerstgroet

Hoe wit deze Kerst ook zal zijn, Blikopnieuws.nl wenst u fijne Feestdagen en een mooi en gezond 2022!