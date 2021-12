ME wil zondag gaan staken tijdens demonstratie tegen het coronabeleid

De Mobiele Eenheid (ME) in Amsterdam gaat zondag staken. Op deze dag wordt in Amsterdam een grote demonstratie gehouden tegen het coronabeleid.

De ME-staking - in stilte voorbereid en nog niet aangekondigd - kwam de krant Dagblad van het Noorden ter ore bij de werkonderbreking van de vreemdelingenpolitie in Ter Apel dinsdag. Vicevoorzitter Albert Springer van de Nederlandse Politiebond (NPB) bevestigt de staking. Hij leidde dinsdag in Ter Apel namens de vier gezamenlijke politiebonden de aftrap van een reeks politie-acties door het hele land in aanloop naar de onderhandelingen over een nieuwe politie-cao.

Er moeten volgens de bonden 18.000 fte bij komen om het steeds grotere takenpakket van de politie te kunnen uitvoeren op een acceptabele en gezonde manier. „We hebben er geen vertrouwen in dat minister Grapperhaus of politiek Den Haag ons tegemoet gaan komen.”

„Dit is nog maar het begin”, zegt Mahmut Kaptan, aanvoerder van de acties in Noord-Nederland.