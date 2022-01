Drie zwaargewonde vrouwen in autowrak aangetroffen

In Twello zijn vanochtend vroeg in een autowrak drie zwaargewonde vrouwen aangetroffen. De vrouwen werden gevonden door fietsers die de auto tegen een boom zagen staan.

De brandweer moest er aan te pas komen om de slachtoffers uit de auto te bevrijden. De vrouwen droegen vermoedelijk allemaal tijdens het ongeluk geen gordel, waardoor ze zwaargewond raakten.

In de auto werd lachgastank en ballonnen aangetroffen. Of er sprake is van rijden onder invloed, wordt onderzocht. De slachtoffers zijn naar een ziekenhuis overgebracht.