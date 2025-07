Meerdere gewonden bij aanrijding met drie auto's op N34 bij Annen

Traumahelikopter

Het ongeluk gebeurde tussen Zuidlaren en Annen. Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse, er is onder meer een traumahelikopter opgeroepen. Brandweer van Annen en Gieten werden opgeroepen. Ook de Groningse brandweer kwam ter plaatse met de HV (hulpverleningsvoertuig).

Gewonden

Het is niet bekend hoeveel gewonden er precies zijn. De weg is tijdelijk afgesloten tussen Annen en Zuidlaren. Het is onbekend hoe lang dit zal duren.