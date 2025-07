Pand in Gieten gesloten na ontdekking hennepkwekerij

De burgemeester van Aa en Hunze heeft op donderdag 24 juli 2025 een pand aan de Oelenboom in Gieten gesloten. Dit meldt de gemeente.

Meer dan 1.000 hennepplanten

In het pand werd een professioneel opgezette hennepkwekerij aangetroffen. De politie trof in totaal meer dan 1.000 hennepplanten aan, verdeeld over meerdere volledig ingerichte kweekruimtes. Ook werden drie personen aangehouden.

Onveilige situatie

De ontdekking volgde op een politieonderzoek naar mogelijke drugshandel. Uit het onderzoek bleek dat het pand structureel werd gebruikt voor de teelt en productie van hennep. De situatie in het pand vormde bovendien een direct gevaar voor de openbare veiligheid: er was sprake van illegale stroomafname, overbelaste circuits, gebrekkige ventilatie en vochtproblemen – omstandigheden die het risico op brand en schade aan omliggende panden sterk vergroten.

Ondermijnende criminaliteit

Deze zaak past binnen een breder patroon van ondermijnende criminaliteit, waarbij legale structuren – zoals woningen en bedrijfspanden – worden ingezet voor illegale activiteiten. De burgemeester benadrukt het belang van een gezamenlijke aanpak: “Gemeente, politie en Openbaar Ministerie blijven zich inzetten om dit soort criminaliteit te signaleren en aan te pakken.” Daarnaast roept de burgemeester inwoners op om verdachte situaties altijd te melden via meldmisdaadanoniem.nl.