PostcodeKanjer van 56,7 miljoen euro valt in Limburgse Reuver

Geweldig nieuws voor iedereen die in de Postcode Loterij meespeelt met postcode 5953 HT in Reuver. Op die postcode is namelijk zaterdag de PostcodeKanjer van 56,7 miljoen euro gevallen, zo maakten Caroline Tensen, Martijn Krabbé en Winston Gerschtanowitz bekend in het televisieprogramma ‘The Masked Singer’ bij RTL 4.

5953 HT

De deelnemers die meespelen met de volledige winnende postcode (5953 HT) zijn de grootste prijswinnaars. Zij verdelen de helft van het bedrag (28,35 miljoen euro) met elkaar. Wie de geluksvogels zijn die met de volledige postcode meespelen, en of zij als miljonair het nieuwe jaar ingaan, wordt later bekend gemaakt bij ‘The Masked Singer’ bij RTL 4.

Maar één wijkcode

De andere helft gaat naar deelnemers die meespelen met de winnende wijkcode (5953). Het bijzondere is dat Reuver maar één wijkcode kent. Daardoor valt iedereen in het dorp die met wijkcode 5953 meespeelt met de Postcode Loterij in de prijzen. Zij winnen een bedrag van 10.870 euro per lot met het maximaal aantal Kanjerpunten (140).

Corona

Om ieder risico op verspreiding van het coronavirus te voorkomen, ziet de Postcode Loterij af van feestelijke activiteiten in de straat of wijk. Er zal dit jaar dan ook geen traditioneel Wijkfeest plaatsvinden.

Nog meer prijzen verdeeld in Limburg op nieuwjaarsdag

Eerder vandaag maakte de Postcode Loterij bekend dat naast de PostcodeKanjer vele andere postcodes in de prijzen vielen. Zo ook in Limburg: naast de PostcodeKanjer van 56,7 miljoen euro in Reuver, verdeelde de Loterij ook een ton in Hoensbroek (6431 JE) en een ton in Swalmen (6071 HT). Deelnemers die met deze postcode meespelen in de Postcode Loterij, verdelen ieder een bedrag van 100.000 euro.

Mooie prijzen door het hele land

Door heel Nederland wordt op nieuwjaarsdag op een geweldige start van het nieuwe jaar geproost. Zo maakte de Postcode Loterij vandaag 60 winnende postcodes bekend die ieder een ton met elkaar mochten verdelen. Ook na nieuwjaarsdag vallen er nog honderdduizenden deelnemers in de prijzen bij de Postcode Loterij. Vanaf 3 januari maakt de Loterij al zes dagen lang iedere dag een postcode bekend waar deelnemers een bedrag van 1 miljoen euro met elkaar mogen verdelen.