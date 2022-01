Twee aanhoudingen na steekincident in Alkmaar

Bij een steekincident bij het Deurlooplein in Alkmaar is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Twee personen zijn aangehouden.

Rond 13.20 uur kregen we melding van een steekincident in een woning aan het Deurlooplein. Bij de woning troffen we het slachtoffer in de hal. Het slachtoffer is direct per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling aan zijn verwondingen. Naast het slachtoffer waren twee personen, een 38- en een 40-jarige Alkmaarder,aanwezig in de woning. Beide mannen zijn aangehouden en zullen worden gehoord. De toedracht van het incident wordt onderzocht.