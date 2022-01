Brandweer neemt voortaan eigen bluswater mee

Brandweer in regio Kennemerland maakt officieel geen gebruik meer van brandkranen. Hoe blust de brandweer dan een brand? We nemen nu onze eigen waterwagens mee.

Vanaf 1 januari 2022 hebben alle gemeenten in regio Kennemerland de contracten voor het gebruik van de brandkranen opgezegd. Brandkranen zijn onderdeel van het drinkwaterleidingnetwerk. In onze regio zijn drinkwaterbedrijven PWN en Waternet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het drinkwater. Met de tijd blijkt dat er minder water door de brandkraan stroomt. Dat is voor het dagelijks gebruik van bewoners geen probleem, maar wel voor de bluscapaciteit van de brandweer. Er is dan niet altijd voldoende druk voor de brandweer om mee te blussen. Hoe komt de brandweer dan aan bluswater? Vanaf vandaag nemen we dat zelf mee!

Meer brandweervoertuigen

''Eigenlijk deden we dat al, water meenemen.'' In een tankautospuit zit al standaard voldoende water om de eerste minuten mee te blussen. Vanaf vandaag worden er meer brandweervoertuigen gealarmeerd om voor een eerste inzet genoeg water bij zich te hebben. Bij een gebouwbrand wordt er nu meteen een watertankwagen meegestuurd. Bij kleine branden zijn ze niet nodig, omdat de tankautospuiten dan vaak al over voldoende bluswater beschikken.

Om de hele regio te voorzien van voldoende bluswater, heeft de brandweer straks in totaal acht watertankwagens en vier systemen voor groot watertransport. Vanaf nu kun je dus vaker meer brandweervoertuigen voorbij zien rijden. Dit is om ervoor te zorgen dat er geen tijd wordt verspild en er zo snel mogelijk voldoende water beschikbaar is om slachtoffers te redden, uitbreiding van een brand te voorkomen en schade te beperken.

Wat gebeurt er dan met de brandkranen?

In nieuwbouwwijken werden de brandkranen de afgelopen jaren al niet meer aangelegd. In bestaande wijken zullen ze langzamerhand uit het straatbeeld gaan verdwijnen, op een paar brandkranen bij de kazernes na. Een van de wijken waar dit al gebeurd is, is De Koog in Uitgeest. Vanwege herinrichting van de woonwijk, werden brandkranen, brandpalen en rode aanwijsbordjes voor de brandweer weggehaald. Wanneer er werkzaamheden zijn zullen gemeentes, PWN of Waternet de brandkranen weghalen. De brandkranen zitten over het algemeen ondergronds en liggen daardoor niet in de weg. De twee drinkwaterbedrijven halen de brandkranen dan ook niet direct weg. Bij de kazernes blijven de brandkranen nog wel in gebruik. Deze worden als vulpunt gebruikt om de watertankwagens mee te vullen.

Watertankwagen

Een watertankwagen kan wel 17.000 liter water meenemen. Ze worden bij de kazerne altijd gevuld en kunnen op locatie, als dat nodig mocht zijn, gevuld worden met oppervlaktewater uit een sloot, vijver, meer, kanaal of zelfs uit de zee. De watertankwagen is niet nieuw. Brandweer Kennemerland had er voorheen al vier rondrijden in de regio. Deze zijn echter vervangen door modernere exemplaren en worden in de loop van komende maanden aangevuld tot het er acht zijn die de hele regio kunnen bereiken.