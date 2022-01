HARC-team doet op de valreep grootste cokevangst van 2021

Valreep

De container, afkomstig uit Ecuador, was bestemd voor de haven in Antwerpen. Tussen de bananen werd 4.060 kilo aangetroffen, na een uitgebreide scan werd in het dak van de container nog eens 120 kilo gevonden. Daarmee is de vondst op de valreep de grootste van 2021.

Straatwaarde van ruim 300 miljoen euro

In Nederland werd de partij, met een straatwaarde van ruim 300 miljoen euro, uit de container gehaald en vernietigd. De container zelf werd doorgestuurd naar België. De Belgische autoriteiten volgden de container samen met het HARC-team vervolgens richting een loods in Essen, net over de grens bij Roosendaal.

7 verdachten gearresteerd

De Belgische Federale Gerechtelijke Politie viel daar afgelopen maandag 3 januari binnen en arresteerde in totaal zeven verdachten. Het gaat om vijf Belgen en twee Britten. Zij zitten op één na allemaal inmiddels in voorlopige hechtenis. Het verdere onderzoek in deze zaak is in handen van de Federale Gerechtelijke Politie in Antwerpen.