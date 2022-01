'Oversterftegolf' door corona en griep zorgt voor topdrukte in uitvaartbranche

Koelcontainers bij uitvaartcentra geplaatst

Door de combinatie van corona en de griep overlijden er op dit moment flink meer mensen dan gemiddeld in deze winterperiode men spreekt dan van oversterfte. Het gevolg is dat uitvaartcentra het zo druk krijgen dat ze niet meer genoeg hebben aan de bestaande inpandige koelcapaciteit. Daarom worden daar waar nodig bij uitvaartcentra buiten extra koelunits geplaatst.

Eind november ook al een piek in het aantal uitvaarten vanwege oversterfte

De extra koelunits zorgen er voor dat de uitvaartcentra alle overledenen waardig kunnen verzorgen en opbaren om zo het afscheid naar wens te kunnen laten verlopen. Eventueel zijn meer koelunits bij te plaatsen als de sterftepiek verder oploopt. Eind november vorig jaar kreeg de uitvaartbranche ook al te maken met oversterfte en dus topdrukte in de uitvaartbranche. Coöperatie DELA, grootste uitvaartverzorger in Nederland, kreeg toen dagelijks zo’n 100 overlijdensmeldingen binnen, terwijl 70-80 meldingen normaal is voor deze periode van het jaar.

Oorzaak

'De hogere sterfte kent in ieder geval twee duidelijk aanwijsbare redenen: sterfte door corona en als gevolg van de jaarlijkse griepepidemie', zo liet DELA toen al weten. Andere oorzaken of een verhouding tussen deze twee is niet te geven, omdat in Nederland de doodsoorzaak alleen wordt geregistreerd als ‘natuurlijke dood’ of ‘niet-natuurlijke dood’.