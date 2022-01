Neergestoken jongen (15) Middelburg overleden, verdachten nog voortvluchtig

De 15-jarige jongen die afgelopen zondagmiddag in Middelburg aan de Meanderlaan werd neergestoken, is aan zijn verwondingen overleden. Dit meldt de politie woensdagmiddag. De politie heeft zicht op twee verdachten die nog voortvluchtig zijn.

Melding steekincident

'Zondagmiddag om 12.10 uur kreeg de politie een melding dat de jongen zwaar gewond was geraakt tijdens een steekincident. Het slachtoffer uit Middelburg werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij woensdag overleed', aldus de politie.

Voortvluchtig

Na de melding van het steekincident is de politie met een onderzoek gestart. Zo is een sporenonderzoek ingesteld op de plaats delict. In de omgeving werd met een speurhond gezocht. Met een politiehelikopter werden luchtfoto's gemaakt. Ook werden meerdere getuigen verhoord. Maandag hebben politieduikers in de buurt van de Meanderflat in een water gezocht.

Twee verdachten nog voortvluchtig

Wat zich precies heeft afgespeeld wordt nog onderzocht. Door de resultaten van het onderzoek kreeg de politie zondag al zicht op de identiteit van twee verdachten, namelijk twee jongens, die niet in Middelburg wonen. De politie heeft dit tweetal ondanks herhaalde pogingen nog niet kunnen arresteren. Ze zijn voortvluchtig. De politie roept dit tweetal op om zich zo snel mogelijk op een politiebureau te melden.

Schandpaal

De politie vraagt jongeren om te stoppen met het verspreiden van opruiende foto's van mogelijke betrokkenen bij de steekpartij. Zo wordt onder andere veelvuldig een foto van een meisje gedeeld. De politie is bekend dat deze signalen rondgaan. Dit heeft totaal geen meerwaarde voor het politieonderzoek en schaadt de betrokkenen. De politie roept mensen op om hun informatie over de verblijfplaats van de twee verdachten of andere waardevolle informatie te melden.