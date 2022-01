'Koude Oorlog terug na dertig jaar'

De Koude Oorlog lijkt terug van weggeweest na dertig jaar. Het Westen de VS en Rusland lijken op dit moment lijnrecht tegenover elkaar te staan rond de situatie Oekraïne.

Rusland lijkt zich voorlopig vast te houden aan mondelinge afspraken die destijds zijn gemaakt met Gorbatsjov. Hij kreeg na de Koude Oorlog de belofte dat de NAVO-grens niet naar het oosten zou verplaatsen. Aan deze oude belofte lijken de Russen nog steeds veel waarde te hechten. Nu 30 jaar later, is te zien dat die grens wel degelijk naar het oosten is opgeschoven.

"Van diezelfde afspraak heeft de NAVO een compleet andere interpretatie", vertelt Dick Zandee van Instituut Clingendael tegenover de NOS. Volgens de NAVO is afgesproken dat er geen permanente troepen geplaatst mogen worden.

Inmiddels heeft Rusland bij de NAVO een pakket eisen op tafel gelegd. Maar de NAVO lijkt daar niks mee te willen. Mocht Rusland met zijn troepenmacht toch de Oekraïne binnenvallen, dan heeft dat serieuze consequenties benadrukken de NAVO-lidstaten. Wat deze sancties zijn, is nog verschil van mening tussen de NAVO-leden.

Maar zolang er nog gepraat wordt, wordt er nog niet gevochten.