Auto botst met frontaal op boom langs Eerdsebaan

Op de Eerdsebaan (N622) bij Schijndel is zondagnacht een personenauto frontaal op een boom gebotst. De hulpdiensten worden rond 1.10 uur gealarmeerd.

De brandweer hoefde echter niet in actie te komen. Ten minste één persoon is met de ambulance met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval kon gebeuren is ons niet bekend. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse en heeft het zwaar beschadigde voertuig afgevoerd.